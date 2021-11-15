НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Названы условия внедрения цифрового рубля

Источник:
«Интерфакс»
189 1
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Банк России внедрит цифровой рубль только при выполнении ряда условий. Ключевое требование — свободный перевод в другие формы денег при коэффициенте конвертации один к одному, сообщила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

«Это третья форма денег, и мы ее будем запускать масштабно только, когда убедимся, что все условия выполняются. <…> Это должен быть настоящий полноценный рубль, никакого там дисконта или еще чего-то», — сказала Набиуллина, выступая в Госдуме.

Глава регулятора отметила, что введение электронной валюты относится к сфере денежного обращения и здесь нужно быть очень аккуратными. По ее словам, тестирование цифрового рубля займет минимум год, при этом старт программы намечен на 2022 год.

Набиуллина подчеркнула, что граждане должны сами выбирать цифровой рубль. Этот процесс может быть похож на постепенное проникновение безналичных расчетов, доля которых выросла с 30% в 2014 году до 75% в третьем квартале 2021 года.

Разработку прототипа новой платежной платформы регулятор планирует завершить в декабре 2021 года, начать тестирование — в январе 2022 года. Граждане получат возможность зачислять цифровые рубли в свои электронные кошельки и пользоваться ими без ограничений.

Еще по теме
Российские банки побили рекорд по выдаче кредитных карт
АвтоВАЗ попытается сохранить цены на Lada
Многодетные матери станут уходить на пенсию досрочно
Эксперты стали все чаще называть Китай первой экономикой мира
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Солнечные коллекторы для отопления квартир разработали в Новосибирске
Трех женщин нашли мертвыми в доме под Новосибирском
Полиция изъяла почти тонну незаконного омуля в Бурятии
Сторож на заимке в Томской области два дня ждал медиков и умер
Самое популярное
Градский нарушил правила «Голоса» ради участницы Ники Харгияновой
Самое полное издание Skyrim появилось в продаже
Комик Слава Комиссаренко ушел с ТНТ из-за законов телевидения
Стоимость домашнего интернета в России резко вырастет
Обсуждение (1)
Картина дня
Обладателям корпоративных номеров пригрозили отключением связи
Российские банки побили рекорд по выдаче кредитных карт
Дешевая водка подорожает после Нового года
АвтоВАЗ попытается сохранить цены на Lada
О самом главном
Плохие приметы: что опасно делать в доме?
Секс по дружбе: пять советов, как не пожалеть об этом
Как и когда Россия встретит Хэллоуин в 2021 году
Неписаные правила: как общаться в мессенджерах по делу?
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Опасный приступ: как отбить паническую атаку
Все статьи
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
Самые дорогие и красивые элементы фигурного катания
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Топ комментариев

Алекс555

Правильно.Пусть берут американский. Хоть дороже но ДЬЯВОЛЬСКИ демократичен.

Иркут 69

Они не против. Им вообще не нужны люди.

Д. В

Взрыв в гостинице «Царь Давид» — теракт, совершённый 22 июля 1946 года еврейской подпольной военной организацией...

PRoSpekt

Кто родит детишек "пачку" тот получит водокачку)
Sibnet.Ru