Названы условия внедрения цифрового рубля

Банк России внедрит цифровой рубль только при выполнении ряда условий. Ключевое требование — свободный перевод в другие формы денег при коэффициенте конвертации один к одному, сообщила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

«Это третья форма денег, и мы ее будем запускать масштабно только, когда убедимся, что все условия выполняются. <…> Это должен быть настоящий полноценный рубль, никакого там дисконта или еще чего-то», — сказала Набиуллина, выступая в Госдуме.

Глава регулятора отметила, что введение электронной валюты относится к сфере денежного обращения и здесь нужно быть очень аккуратными. По ее словам, тестирование цифрового рубля займет минимум год, при этом старт программы намечен на 2022 год.

Набиуллина подчеркнула, что граждане должны сами выбирать цифровой рубль. Этот процесс может быть похож на постепенное проникновение безналичных расчетов, доля которых выросла с 30% в 2014 году до 75% в третьем квартале 2021 года.

Разработку прототипа новой платежной платформы регулятор планирует завершить в декабре 2021 года, начать тестирование — в январе 2022 года. Граждане получат возможность зачислять цифровые рубли в свои электронные кошельки и пользоваться ими без ограничений.