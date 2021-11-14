Путин назвал вызовом учения США и НАТО в Черном море

Президент России Владимир Путин назвал серьезным вызовом незапланированные учения США и их союзников по НАТО в акватории Черного моря.

Там не просто «сформирована достаточно мощная корабельная группировка», в ходе учений также используют авиацию, в том числе и стратегическую, сказал Путин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

«Вот вам отчасти ответ на предыдущий ваш вопрос, где и как летают наши стратегические ракетоносцы», — отметил российский лидер. По его словам США используют бомбардировщики B-52. Это достаточно старые самолеты, но у них на борту находится боевое стратегическое оружие — «серьезный вызов для нас», отметил Путин.

При этом президент России считает, что проведение своих маневров в Черном море в ответ на учения НАТО там является нецелесообразным.

«Должен сказать, что у нашего Минобороны было предложение тоже провести в этой акватории свои незапланированные учения. Но, я считаю, что это нецелесообразно и нет необходимости нагнетать дополнительно обстановку там», — заявил Путин, сказав, что российские военные «ограничивается только сопровождением самолетов и кораблей».