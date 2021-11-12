Новое правило введут в шоу «Звезды в Африке»

Ушедшие участники шоу «Звезды в Африке» начнут передавать иммунитет одному из коллег, оставшихся в проекте, сообщила пресс-служба телеканала ТНТ.

В новом выпуске шоу «Звезды в Африке» участников ждут испытания на смелость. Двум звездам предстоит провести всю ночь посреди африканской саванны в окружении диких животных, но и это пойдет не по плану.

Отношения Юли Гаврилиной и Вики Одинцовой продолжат накалятся — девушки устроят новый скандал в лагере, а традиционное голосование заставит участников всерьез задуматься об отношении друг к другу, ведь теперь звезда, которая покидает шоу, может оставить звездный иммунитет кому-то из коллег.

Испытание на вылет вызовет настоящую панику у участников, а ведущую Ольгу Бузову доведет до слез. Новый выпуск проекта «Звезды в Африке» выйдет в воскресенье, 14 ноября, в 20.00 на ТНТ.