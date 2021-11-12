Госдума рассмотрит запрет на продажу бытовой химии на Байкале

Депутаты внесли на рассмотрение палаты законопроект о запрете продажи моющих средств и товаров бытовой химии с высоким содержанием фосфорнокислых соединений на территории озера Байкал, сообщается в документе.

Поправки предлагается внести в законе «Об охране озера Байкал». Разработчики инициативы хотят запретить продавать на территории озера синтетические моющие средства и товары бытовой химии, в составе которых содержится более 5% фосфатов и фосфонатов. Это позволит уменьшить бытовое загрязнение озера соединениями фосфора.

Большое количество фосфатов, которые попадают в водоемы, вызывает распространение опасной сине-зеленой водоросли. Из-за нее вода не может использоваться как питьевая.

По данным депутатов, в последние годы в озере Байкал «зафиксировано кратное увеличение количества чужеродных водорослей». Некоторые из таких водорослей приводят к образованию в воде устойчивых к разрушению токсических веществ, что приводит к гибели байкальской губки (которая существует только в этом озере).