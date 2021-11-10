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Apple стала принимать к оплате карты «Мир»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Пользователи устройств Apple получили возможность делать платежи картами «Мир» внутри экосистемы, говорится на сайте компании.

Владельцы устройств iPhone и iPad теперь могут карту «Мир» к учетной записи Apple и оплачивать ей сервисы экосистемы — подписку в Apple Music, Apple TV и Apple Podcasts и так далее.

Для этого в меню «способы платежа» нужно выбрать пункт «оплата картой». Раньше в этом пункте уточнялось, что можно использовать только Visa, Mastercard и American Express. В ноябре в меню также появились карты «Мир».

Интеграция карт «Мир» в сервисы Apple началась весной 2021 года. Тогда российским кредитным организациям стал доступен функционал по подключению нацкарт к Apple Pay. Сейчас сервис доступен клиентам отдельных банков.

Банк России и АО «Национальная система платежных карт» объявили о начале эмиссии карт платежной системы « Мир» 15 декабря 2015 года. Принципы работы карты не отличаются от иностранных аналогов. С 2018 года на карты «Мир» были переведены все зарплаты бюджетников и социальные выплаты.

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