Подросток в Братске возил мать и младенца по встречной полосе

Сотрудники ГИБДД в Братске остановили 16-летнего водителя, который создавал аварийные ситуации. В салоне ехала мать подростка с трехмесячным ребенком на руках, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

На одной из улиц города Братска инспекторы заметили автомобиль «ВАЗ-21074» с тонировкой на передних стеклах. Водитель «Жигулей» проигнорировал требование об остановке и попытался скрыться.

«Уходя от преследования, он грубо нарушал правила дорожного движения, выезжал на полосу, предназначенную для встречного движения, создавал аварийные ситуации», — говорится в сообщении.

Полицейские остановили автомобиль. За рулем оказался 16-летний подросток, в салоне находились его мать и трехмесячный мальчик без кресла, на руках. Пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения водитель отказался.

В отношении подростка составили семь протоколов. Его мать также привлекли к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.