Без выживших: хроника крушения Ан-12 под Иркутском

Самолет Ан-12 белорусской компании «Гродно» вечером 3 ноября разбился под Иркутском при заходе на посадку. По данным Росавиации, на борту находились семь человек экипажа, все они погибли. Также выясняется судьба двух пассажиров-украинцев. Почему обычный рейс завершился трагедией?

Ан-24 белорусской компании «Гродно» с бортовым номером EW-518TI летел по маршруту Якутск—Иркутск. Рейс был плановый — самолет занимался перевозкой продуктов и товаров народного потребления в Чукотский автономный округ и возвращался в аэропорт базирования.

Самолет с международным экипажем

Ан-12 рухнул возле села Пивовариха после второй попытки зайти на посадку. Сразу после падения самолет загорелся, огонь охватил порядка 300 квадратных метров. Практически сразу на место катастрофы прибыли аварийные службы и приступили к тушению пожара.

Шансы выжить при такой аварии минимальны, отмечают специалисты. Пессимистичные прогнозы скоро сбылись — через некоторое время спасатели обнаружили фрагменты тел.

По данным иркутских властей, все находившиеся в самолете погибли. Пока нет точной информации, сколько было человек в Ан-12, экстренные службы озвучивают цифры от семи до девяти человек. Для идентификации тел понадобится экспертиза ДНК.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в Instagram опубликовал список погибших на борту упавшего самолета Ан-12, среди них граждане России, Украины и Белоруссии.

Список погибших в самолете Ан-12:

Капитан Егоров Александр Николаевич, Россия Второй пилот Щучко Олег Валерианович, Украина Бортрадист Чуприненко Александр Борисович, Украина Штурман Сергеев Андрей Евгеньевич, Белоруссия Бортмеханик Кропалев Юрий Николаевич, Россия Инженер Гармоненко Дмитрий Иванович, Белоруссия Инженер Карпук Максим Михайлович, Белоруссия

Кроме того, по дополнительному списку пассажиров в самолете находились двое сопровождающих от компании «Заполярье». Оба сопровождающих с фамилиями Чуприненко и Гармоненко были гражданами Украины. Их роль на борту не определена. Данная информация проверяется службами.





«Поскольку экипаж международный, в срочном порядке организовали взаимодействие с МИД и Росавиацией. К тому же, завтра в наш регион прилетают представители авиакомпании "Гродно". Со своей стороны, будем делать все, чтобы разобраться в причинах трагедии», — написал Кобзев.

Какой полет выполнял Ан-12?

Грузовой самолет компании «Гродно» вылетел с Кепервеема (Чукотка), затем в Якутске останавливался на дозаправку. Белорусский Ан-12 работал на доставке в российскую Арктику продуктов и товаров народного потребления.

Воздушное судно с бортовым номером EW-518TI эксплуатировалось с 1968 года, следует из данных сайта russianplanes.net. При этом за длительное время службы у него сменилось много хозяев.

Военно-транспортный самолет Ан-12 был разработан в СССР в 1950-х годах. Он оборудован четырьмя турбовинтовыми двигателями и может перевозить 21 тонну груза.

Борт построили на Ташкентском механическом заводе в 1968 году. В составе Военно-воздушных сил СССР, а затем России он эксплуатировался до 1993 года, после чего находился на хранении до 2003 года.

До 2014 года его эксплуатировала авиакомпания «Air Armenia». Затем самолет перешел во владение таджикской «Asia Airways». Он летал около года, после чего до 2019 года находился на хранении в Хартуме (Судан). В 2019 году этот борт начала эксплуатировать белорусская авиакомпания «Гродно».

Что привело к падению самолета?

Официальных причин падения самолета официальные лица пока не называли. Расследование авиационного инцидента обычно занимает несколько месяцев.

Но предварительные версии уже озвучены. Так, по данным Минтранса Беларуси, судно уходило на второй круг в попытке посадить самолет «в сложных метеорологических условиях». Согласно сводке синоптиков, при посадке самолета шел сильный мокрый снег, который ограничивал видимость.

Информированный источник также сообщил «Интерфаксу», что причиной могла стать техническая неисправность, столкновение с птицами или ошибка пилотирования при непростой погоде.

«Воздушным судном управлял опытный экипаж. Командир имел общий налет более 12 тысяч часов, в том числе на типе АН-12 более 7 тысяч», — уточнил Минтранс Беларуси после появления данной версии.



Также ведомство добавило, что на борту потерпевшего катастрофу воздушного судна груз отсутствовал. Это позволило специалистам сразу исключить версию о неправильной центровке груза.

Следователи Восточного межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ после аварии возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц).

На месте трагедии нашли уже нашли неповрежденный черный ящик, который поможет специалистам Межгосударственного авиационного комитета выяснить причину этой катастрофы.