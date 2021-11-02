НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Западные СМИ рассказали о российских войсках у границ Украины

Источник:
«Ъ FM»
148 1
Фото: © Пресс-служба Минобороны РФ

Американские СМИ опубликовали спутниковые фотографии, которые якобы подтверждают, что Россия сосредотачивает войска на границе с Украиной. Кремль назвал эту информацию «некачественным вбросом».

«Новые коммерческие фотографии, сделанные спутником в понедельник, подтверждают недавние сообщения о том, что Россия вновь сосредотачивает войска и военную технику на границе с Украиной», — говорится в статье Politico.

А Washington Post указывает на то, что передвижение российских войск якобы происходит на фоне того, что Кремль занял более жесткую позицию по отношению к Киеву, а конфликт в Донбассе, по утверждению издания, «вступает в новую стадию».

«Качество этих публикаций даже не стоит комментировать, и в целом на них не стоит обращать никакого внимания, потому что вы сами видели, что там речь идет о границе с Украиной, показывают границу с Белоруссией и так далее»,— приводит «Ъ FM» заявление пресс-секретарь президента России Дмитрия Пескова.

Минобороны Украины ранее заявило, что не зафиксировало наращивания российских войск у своей границы.

Еще по теме
Климкин призвал Киев не пиариться на беспилотниках
НАТО утвердило план войны с Россией
Пентагон призвал снять ограничения на поставку оружия Украине
Турция пригрозила США купить российские истребители вместо F-16
смотреть все
Оборона #Военная политика #Говорят о России
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Омские бизнесмены выразили протест против QR-кодов
Метро в Новосибирске вернулось к обычному графику
Выборы мэра Омска перенесли
Древние жители Байкала были родственниками таримских мумий
Самое популярное
Авербух поругался с Цискаридзе из-за пары на «Ледниковым периоде»
Вышла игра Age of Empires 4
Жириновский призвал выгнать три партии из Госдумы
НАТО утвердило план войны с Россией
Обсуждение (1)
Картина дня
Кремль прокомментировал продление нерабочих дней
Западные СМИ рассказали о российских войсках у границ Украины
Выдачу медсправок для водителей по новым правилам отложат
Назван самый мощный смартфон в мире
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
Самые дорогие и красивые элементы фигурного катания
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Самое обсуждаемое
41
Зеленский задумался над идеей о запрете гастролей россиян
36
Россия согласилась принять иностранные ядерные отходы
26
Пентагон призвал снять ограничения на поставку оружия Украине
26
НАТО утвердило план войны с Россией
20
Силуанов выступил против индексаций работающим пенсионерам
Sibnet.Ru