Западные СМИ рассказали о российских войсках у границ Украины

Американские СМИ опубликовали спутниковые фотографии, которые якобы подтверждают, что Россия сосредотачивает войска на границе с Украиной. Кремль назвал эту информацию «некачественным вбросом».

«Новые коммерческие фотографии, сделанные спутником в понедельник, подтверждают недавние сообщения о том, что Россия вновь сосредотачивает войска и военную технику на границе с Украиной», — говорится в статье Politico.

А Washington Post указывает на то, что передвижение российских войск якобы происходит на фоне того, что Кремль занял более жесткую позицию по отношению к Киеву, а конфликт в Донбассе, по утверждению издания, «вступает в новую стадию».

«Качество этих публикаций даже не стоит комментировать, и в целом на них не стоит обращать никакого внимания, потому что вы сами видели, что там речь идет о границе с Украиной, показывают границу с Белоруссией и так далее»,— приводит «Ъ FM» заявление пресс-секретарь президента России Дмитрия Пескова.

Минобороны Украины ранее заявило, что не зафиксировало наращивания российских войск у своей границы.