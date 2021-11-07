Женщины в США стали выбирать стерилизацию, а не рождение детей

Все большое молодых женщин в США стали проходить через процедуру стерилизации, сознательно лишая себя возможности родить ребенка. Они утверждают, что рожать детей морально не правильно, пишет The New York Post.

«Раньше люди хотели зачать детей. Это была позиция здорового человека по умолчанию, и от этого зависело наше существование. <…> Теперь все большее число людей задается вопросом: "Зачем это вообще делать?" — констатирует издание.

Автор статьи Сьюзи Вайс считает, что психологический поворот произошел не просто так. Он стал результатом череды духовных, культурных и экологических перемен.

«Посыл таких людей ясен: жизнь уже достаточно утомительна. И мир разбит и горит в огне. Кто захочет принести новую, невинную жизнь в преступно неравноправное общество, расположенное на планете с катастрофически повышающимся уровнем моря?» — отмечает Вайс.

По словам психолога из Университета Северной Дакоты Клея Рутледжа, среди двадцатилетних людей распространено мнение, что люди являются проблемой.

«Они говорят, что будущее не является хорошей инвестицией. А если будущего нет, почему бы вам не быть гедонистом? Зачем делать пожертвования на благотворительность? Зачем пытаться сделать мир лучше или заботиться о человеческом прогрессе?» — заключает психолог.