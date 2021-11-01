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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Зимбабве станет космическим союзником России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © NASA

Представители космических агентств России и Зимбабве подписали меморандум о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства, сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Переговоры между российской государственной корпорацией и Национальным геопространственным и космическим агентством Зимбабве прошли 1 ноября в Москве, отмечается в сообщении.

В переговорах участвовали замгендиректора Роскосмоса Олег Фролов, замминистра высшего и дополнительного образования, инноваций, науки и технологического развития Зимбабве Реймор Мачингура и представитель космического агентства Зимбабве Пианос Гвеме.

Стороны также обсудили перспективы сотрудничества в области дистанционного зондирования Земли из космоса и подготовки кадров для космической отрасли. Делегация Зимбабве в ближайшее время посетит предприятия российской ракетно-космической промышленности.

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Политика #Мир #Космос
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