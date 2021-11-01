Зимбабве станет космическим союзником России

Представители космических агентств России и Зимбабве подписали меморандум о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства, сообщает пресс-служба Роскосмоса.
Переговоры между российской государственной корпорацией и Национальным геопространственным и космическим агентством Зимбабве прошли 1 ноября в Москве, отмечается в сообщении.
В переговорах участвовали замгендиректора Роскосмоса Олег Фролов, замминистра высшего и дополнительного образования, инноваций, науки и технологического развития Зимбабве Реймор Мачингура и представитель космического агентства Зимбабве Пианос Гвеме.
Стороны также обсудили перспективы сотрудничества в области дистанционного зондирования Земли из космоса и подготовки кадров для космической отрасли. Делегация Зимбабве в ближайшее время посетит предприятия российской ракетно-космической промышленности.
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