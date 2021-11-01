Вышел трейлер черной комедии «Садовники» от НВО

Канал НВО опубликовал трейлер черной комедии «Садовники» в котором главные роли исполнили Оливия Колман и звезда «Гарри Поттера» Дэвид Тьюлис.

«Садовники» — история любви Криса и Сьюзан Эдвардс (Тьюлис и Колман), на первый взгляд обычной британской пары, которые оказались в центре необычного расследования, когда в заднем саду дома в Ноттингеме были обнаружены два трупа.

Проект основан на реальных событиях, произошедших в 1998 году в Ноттингемшире. Сценарист сериала — Эд Синклер, супруг Оливии Колман.

Другие роли в проекте сыграли Кейт О 'Флинн, Дипо Ола, Сэмюэл Андерсон, Дэвид Хейман, Фелисити Монтегю и Дэниел Ригби. Премьера «Садовников» запланирована на 6 декабря.