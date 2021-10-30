Советник Путина оценил ситуацию на европейском рынке газа

Аномальный рост цен на газ в Европе не «пузырь», а реальная рыночная обстановка, заявил советник Владимира Путина и специальный представитель президента по вопросам климата Руслан Эдельгериев.

По словам Эдельгериева, спрос на энергоресурсы растет на фоне восстановления экономики. По мнению советника, газовые цены могут остаться на таком высоком уровне до конца отопительного сезона.

В сентябре группа депутатов Европарламента заявила, что «Газпром», обладающий монополией на поставку трубопроводного газа из России, мог спровоцировать рекордный рост цен на газ в Европе. Москва обвинения отвергла.

Эдельгериев признал, что колебание газовых цен может быть связано со спекулятивными моментами и политическими заявлениями, однако в целом — «это вопрос спроса и предложения».