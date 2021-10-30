Умер легендарный диктор Игорь Кириллов, который в советские годы более 20 лет вел программу «Время», сообщает «Первый канал».

«Он стал, пожалуй, самым узнаваемым ведущим, олицетворявшим эпоху советского телевидения. С интеллигентной внешностью, скромной улыбкой и фирменным голосом, по которому мы будем скучать», — отмечается в сообщении.

Игорь Кириллов в 1955 году окончил Высшее театральное училище имени Щепкина, с 1957 года начал работать на телевидении. Сначала он занимал должность помощника режиссера музыкальной редакции, а затем стал диктором.

Он вел такие программы, как «Последние известия», «Новости» и «Голубой огонек». На протяжении более 20 лет Кириллов был диктором новостной программы «Время». С 1965 являлся официальным комментатором Парада Победы на Красной площади.