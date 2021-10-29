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Памятную монету с хоккейной символикой выпустят к МЧМ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Павленко

Памятная монета, посвященная Молодежному чемпионату мира по хоккею, будет выпущена Банком России в 2022 году, сообщила в пятницу пресс-служба правительства Новосибирской области.

Монета номиналом 10 рублей будет выполнена из недрагоценного металла и выпущена тиражом 1 миллион штук.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников обратился к председателю Центрального банка России Эльвире Набиуллиной с предложением по выпуску памятной монеты. Глава региона подчеркнул высокую значимость предстоящего мероприятия не только в России, но и на международном уровне.

Травников также отметил, что для жителей области проведение молодежного чемпионата мира по хоккею — особая честь и ответственность, а хоккей — один из любимых видов спорта сибиряков.

Молодежный чемпионат мира по хоккею пройдет в России в 2023 году. Основную часть игр, включая открытие МЧМ, участники проведут в Новосибирске, еще часть игр пройдут в Омске. Для этого в обоих сибирских городах строятся новые ЛДС.

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Экономика #Деньги #Хоккей
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