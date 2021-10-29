Стендап-комик Илья Соболев выпустил новый трек «Бог с русскими», презентация песни прошла в эфире «Авторадио», сообщила пресс-служба телеканала ТНТ.

«В песне описана ситуация, которая произошла с русским человеком. Несмотря на то, что на него напали, избили, отобрали деньги он все равно счастлив и радуется жизни», — сказал Соболев о песне.

Для Ильи Соболева это не первый музыкальный релиз. Ранее он пробовал себя в стиле русского гангста-рэпа с синглами «Гангста» и «Ибланы», затем записал танцевальный трек «Не думай», в 2018-м году поучаствовал в создании сборника Hard Bass is Back, спустя три года выпустил песню в жанре техно-бит «Плачет мать», а следом — трек в стиле поп-музыки 90-ых годов «Мужская дружба».

Илья Соболев — ведущий проекта «Прожарка» на ТНТ4 и ТНТ, шоу «Пой без правил» на ТНТ. Артист выпустил сольный концерт «Семья боль», трэвел-шоу на PREMIER «Соболев_тут» и продюсирует собственные шоу на YouTube: «Можно ваш телефончик», «Площадка для оскорблений» и «Стремные истории».