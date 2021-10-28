Россияне скупили путевки в Турцию на нерабочие дни

Жители России, раскупив туристические путевки на нерабочие дни, порадовали владельцев гостиниц в Анталии, которые уже собирались закрывать сезон, пишет турецкое издание Hrriyet Daily News

Российские власти для удержания людей дома, чтобы сдержать пандемию на фоне рекордной смертности от коронавируса, объявили об оплачиваемой нерабочей неделе. И многие россияне туту же забронировали туристические туры Турцию, отмечает издание.

Как напоминает Hrriyet Daily News, в конце июня Россия разрешила своим гражданам посещать Турцию после двухмесячного перерыва из-за высоких показателей заболеваемости в этой стране.

Анталия, как один из самых популярных курортов, ожидает настоящий наплыв туристов из России. Несколько российских туроператов заявили, что за два дня спрос на поездки в Турцию подскочил на 300%, в то время как другие популярные направления — Египет и Мальдивы — довольствовались лишь ростом в 30%, говорится в статье.

Для разрешения на въезд россиянам необходимо предоставить отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до прибытия.