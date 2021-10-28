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Борьба с пандемией обошлась российским регионам в трлн рублей

Источник:
ТАСС
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Фото: Wonder37 / CC-BY-SA-3.0

Борьба с последствиями пандемии коронавируса обошлись российским регионам в 1,1 триллиона рублей в 2020 году, говорится в материалах Счетной палаты России.

«Помощь правительства в 2020 году позволила покрыть большую часть этих расходов, однако не смогла предотвратить рост общего объема регионального долга», — приводит ТАСС документы аудиторов.

Как показал анализ Счетной палаты, по итогам 2020 года он вырос на 380 миллиардов рублей и составил 2,5 триллиона рублей.

«В целом меры правительства позволили существенно снизить негативное влияние экономических последствий, вызванных эпидемией, на состояние государственного долга регионов. В отсутствие этих мер совокупный региональный долг увеличился бы значительно выше», — отметил аудитор Счетной палаты Алексей Саватюгин.

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Экономика #Деньги #Новости COVID19
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