Борьба с пандемией обошлась российским регионам в трлн рублей

Борьба с последствиями пандемии коронавируса обошлись российским регионам в 1,1 триллиона рублей в 2020 году, говорится в материалах Счетной палаты России.

«Помощь правительства в 2020 году позволила покрыть большую часть этих расходов, однако не смогла предотвратить рост общего объема регионального долга», — приводит ТАСС документы аудиторов.

Как показал анализ Счетной палаты, по итогам 2020 года он вырос на 380 миллиардов рублей и составил 2,5 триллиона рублей.

«В целом меры правительства позволили существенно снизить негативное влияние экономических последствий, вызванных эпидемией, на состояние государственного долга регионов. В отсутствие этих мер совокупный региональный долг увеличился бы значительно выше», — отметил аудитор Счетной палаты Алексей Саватюгин.