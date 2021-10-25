Роскосмос представит макет ядерного буксира «Зевс»

Корпорация Роскосмос впервые покажет макет орбитального комплекса «Зевс» на международном мероприятии IAC, сообщается на сайте компании.

Отмечается, что кроме орбитального комплекса «Зевс» участникам мероприятия продемонстрируют макеты перспективного многоцелевого лабораторного модуля «Наука» и транспортно-энергетического модуля.

«Зевс» — космический буксир с ядерной энергоустановкой, который Россия намерена использовать для полетов к другим планетам Солнечной системы. Стоимость его разработки оценивается в 4,2 миллиарда рублей.

При этом кроме гражданских задач «Зевс» сможет выполнять боевые — например, его планируется оснастить боевым лазером, который способен выводить из строя космические аппараты потенциальных противников.