НАВЕРХ
Актуальная тема
Человек и космос
Актуальная тема
Человек и космос
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты #Мистика

Роскосмос представит макет ядерного буксира «Зевс»

Источник:
Sibnet.ru
451 2
Фото: Kirill Borisenko / CC BY-SA 4.0

Корпорация Роскосмос впервые покажет макет орбитального комплекса «Зевс» на международном мероприятии IAC, сообщается на сайте компании.

Отмечается, что кроме орбитального комплекса «Зевс» участникам мероприятия продемонстрируют макеты перспективного многоцелевого лабораторного модуля «Наука» и транспортно-энергетического модуля.

«Зевс» — космический буксир с ядерной энергоустановкой, который Россия намерена использовать для полетов к другим планетам Солнечной системы. Стоимость его разработки оценивается в 4,2 миллиарда рублей.

При этом кроме гражданских задач «Зевс» сможет выполнять боевые — например, его планируется оснастить боевым лазером, который способен выводить из строя космические аппараты потенциальных противников.

Тема: Человек и космос
Космический корабль впервые протаранит астероид
Астрономы впервые увидели зарождение древних галактик
Охотничья Луна взошла над Россией
Марсоход впервые записал звуки Красной планеты
смотреть все
Технологии #Космос
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Дом отшельницы Агафьи Лыковой восстановили после пожара
Главврач иркутской больницы посоветовал непривитым «помирать дома»
Каждый третий новосибирец поменял работу из-за COVID
Похолодание со снегом пообещали Новосибирску
Самое популярное
Объявлена официальная дата открытия сезона в Шерегеше
Актриса Анна Старшенбаум сама ушла из «Ледникового периода»
Девушка со стаканчиком повторила детский успех на «Голосе»
Врач рассказал трагичную историю о намеренно заразившейся COVID
Обсуждение (2)
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
Самые дорогие и красивые элементы фигурного катания
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Топ комментариев

Uynachalnica

Как им с работой то не повезло! Может лучше на завод с тамошней столовой?!

Иркут 69

Что то не видно по их физиономиям, что б их плохо кормили... 😀

WSG0600-164-164

Бурбон с омарами не подают? Скорее чёрной икры не хватает. А что места мало так, это хорошо, хоть друг...

Feed your head

Идиотия на Окраине прогрессирует.Туда де6илам и дорога.
Sibnet.Ru