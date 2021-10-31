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Обнаженные ягодицы стал новым символом раскрепощения женщин

Источник:
Le Figaro
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Фото: © Sibnet.ru

Ягодицы в шоу бизнесе приобрели статус оружия массового соблазнения и стали символом самоуверенной женственности, пишет французская газета Le Figaro.

Избавленные от комплексов ягодицы стали воинствующими символами власти и желания, отмечает издание. «Они превратились в новый объект внимания и больше не остаются на втором плане», — считает автор статьи.

По его мнению, обнаженные ягодицы стали новым символом раскрепощения, каким в 1970-х годах был топлес. «В этой части тела ощущается раскованность, особенно у молодых девушек», — соглашается эксперт в области моду Венсан Грегуар.

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«Ягодицы вновь обрели статус оружия массового соблазнения в трендах хип-хопа, RnB и тверка. <...> Раньше все смотрели на глаза и грудь, теперь соблазняют спиной и тем, что ниже», — уверен Грегуар.

В спортивных залах наблюдается повальное увлечение курсами по формированию красивых ягодиц. Определился даже некий идеал. «Это упругие ягодицы почти без целлюлита и красивым соединением с бедрами — стройные, округлые, не слишком большие. В качестве абсолютного эталона можно назвать Дженнифер Лопес», — указала тренер по фитнесу Валери Орсони.

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