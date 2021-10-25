Дело об убийстве блогером подписчика в Новосибирске вернули прокурору

Ленинский районный суд вернул в прокуратуру громкое дело Анатолия Гомзякова — тревел-блогера обвиняют в убийстве подписчика, но близкие настаивают, что новосибирец невиновен.

Криминальная история произошла в Новосибирске в прошлом году. Тревел-блогер Гомзяков проводил время со знакомым по соцсети, после чего того нашли мертвым под окнами многоэтажки. По версии следствия, в смерти парня виноват блогер. Защита Гомзякова настаивает, что знакомые выпили, а после обвиняемый уснул, не нашел хозяина в квартире и ушел домой.

«Уголовное дело по обвинению Гомзякова А.В. в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса РФ (Убийство), возвращено прокурору Ленинского района Новосибирска для устранения препятствий его рассмотрения судом»,— сказано в сообщении суда.

В начале октября по делу было утверждено обвинительное заключение. Все время расследования Гомзяков находится в СИЗО, близкие создавали петицию и проводили пикеты в его защиту.