Члены запрещенного и признанного террористическим в России движения «Талибан» казнили волейболистку молодежной сборной страны Махаджабид Хакими.

Согласно опубликованным в соцсетях фотографиям, девушку обезглавили. Спортсменку казнили несколько недель назад, но родные убитой молчали, так как были запуганы талибами, пишет New York Post.

Лишь две волейболистки из афганской женской сборной смогли улететь из страны после прихода к власти талибов, остальные вынуждены скрываться или жить в страхе, так как представители движения фактически запретили в Афганистане женский спорт.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия приближается к принятию решения об исключении «Талибана» из списка террористических организаций. «Позиция России будет заключаться в том, чтобы двигаться именно в этом направлении», — отметил российский лидер.