Вишневский и Hensy выпустили трек «Ошибки молодости»

Музыкант из Новосибирска Олег Вишневский выпустил новый трек «Ошибки молодости», песню он исполнил вместе с артистом Hensy.

«Часто начинаю рефлексировать и вспоминать свое чудесное детство в селе Барышево в Новосибирске, сколько всего там происходило. Иногда мне становится интересно посмотреть на фотографии, посчитать, сколько раз я улыбался и смеялся. И вот эти мысли навели меня на трек о своей молодости, о том, что нужно запоминать эти моменты», — рассказал Вишневский о создании песни в эфире «Радио России».

В песне есть фраза «Не зови на вечеринки, там нас ждут одни ошибки». По словам музыканта, в ней заложен простой, но важный смысл — мы делаем то, что хотим, и готовы ошибаться, чтобы эта жизнь была действительно насыщенной.

Трек получился ритмичным, с летним настроением. А музыка и текст песни «Ошибки молодости» оживляют воспоминания о тусовках на дачах, в барах и дома. Трек доступен на всех музыкальных площадках.

Вишневский прославился после участия во втором сезоне проекта «Песни» на ТНТ, а Hensy (Александр Коган) стал популярным благодаря песне «Поболело и прошло», а также фиту с Клавой Кокой на песню «Костер».