Мимо кладбищ и колоний: Родина из окна пригородного пазика

Новосибирск – город-миллионник, по которому проложены сотни транспортных маршрутов. Но №234 необычный — на его пути три колонии, кладбище, крематорий, знаменитая барахолка и крупное село. Кто ездит на экзистенциальном маршруте, куда нужно этим людям, и что думают о происходящем за окном автобуса...

На маршруте №234 — 26 остановок. Он связывает Колыванскую улицу (район бывшего автовокзала) и село Раздольное в пригороде Новосибирска. Половина маршрута — это оживленная часть города (улицы Восход, Богаткова, Доватора), половина — окраина, где жизни порой меньше, чем ее отсутствия.

Заходим в автобус почти в начале маршрута, на «Восходе». В дневное время народа в пазике немного. За окном — последние солнечные дни этой осени.

«Вы не имеете права снимать. Не надо меня снимать. Что здесь особенного, я не могу понять? Маршрут как маршрут» — поначалу скептически реагирует водитель. Но, немного погодя, начинает рассуждать: «Хотя и правда, нигде нет, чтобы и кладбище, и крематорий… И колонии еще».

Кондуктор Марина оказывается более приветливой. Она работает в автобусах уже 15 лет. Говорит, что любит людей и выбрала эту профессию из-за общения. Автобус курсирует с 5.40 до 22 часов. Кондуктор находится на маршруте целый день.

«Люди разные встречаются. Где-то добрые, где-то злые. Сейчас бывают конфликты из-за масок, не хотят носить. Говорят: покажите нам приказ. Едут на барахолку, кладбище, там уже — кто в село, кто в школу», — рассказывает кондуктор.

Гусинобродская барахолка — самая крупная в Западной Сибири, существовавшая в Новосибирске с 1970 годов. По оценкам экономистов, в 90-е контейнерная торговля на «Гусинке» составляла до 70% товарооборота региона и обеспечивала работой тысячи человек в столице и соседних регионах Сибири. Была фактически ликвидирована в 2015 году, после вступления в силу закона о запрете уличной торговли частично переехала в павильоны.

Марина всю жизнь прожила в Новосибирске и никогда не была в других городах. Но в целом, ее все в жизни устраивает — конечно, хотелось бы избавиться от пробок в городе, но это не такая большая проблема, считает кондуктор.

«Родина… Я здесь родилась, здесь выросла, здесь живу. Получила воспитание, образование. Конечно, образование сейчас с нашим вообще не сравнится. Я в шоке от нашего образования. Новые учебники, все новое, там задачки, извините за выражение, бред. Мы в первом классе садились за парты, что мы делали? Читали, писали. А сейчас открываешь тетрадки, с первого класса они уже макеты делают всякие, презентации», — рассуждает Марина.

О Родине и смысле жизни

В пазике шумно. Где-то в середине маршрута салон наполняется плотнее — в основном это пенсионеры и студенты.

«Я через остановку выхожу. Каждый день тут езжу, говорю – мое такси прибывает», — смеется пожилая пассажирка Галина.

«В жизни главное — чтобы правительство нас любило, пенсионеров. Жить шикарно чтобы. Родина — это Родина, с большой буквы. Родину не надо предавать, изменять Родине не надо. Все равно Родина — она зовет к себе», — считает пенсионерка.

Напротив сидит 71-летняя Людмила Валентиновна. Она одета тепло, несмотря на солнечный день — женщина всю осень ездит на дачу, это единственный маршрут, на котором можно туда попасть.

«Нас окружают хорошие люди, например, соседи мои, и по дому, и по огороду. Помогаем друг другу, особенно мне помогают. Родина — это люди, наши люди», — говорит женщина.

Она делится, что раньше жила на Украине, а ее дочь — теперь в Москве. Это к тому, что есть с чем сравнить жизнь в Новосибирске. Сейчас бодрая новосибирская пенсионерка общается с американцем. Познакомились в Сети, разговаривают по видеосвязи.

«Он мне показывает все эти красоты, где он живет. Но в Новосибирске лучше. Вода лучше, красивый город. В Америке теснота, а у нас голубое небо. Сейчас, конечно, высокие дома стали строить, но все равно есть простор. Смотришь глазами – кажется, хорошо, просторно. А там думаешь – воздуха не хватает», — делится пассажирка.

Единственное, чего не хватает, это денег. Женщина много лет была на инвалидности, сейчас со здоровьем лучше, но пенсия социальная — около 10 тысяч рублей.

«Смысл жизни — жить весело, позитивно, креативно, думать, что должно быть лучше, чтобы было выгодно всем. Мне нравится, как я живу, да, не хватает денег, но все это пустяки. Самое главное, что ноги перестали болеть, тьфу-тьфу-тьфу», — улыбается Людмила Валентиновна.

Ей выходить на Гусинобродском тракте. По пути, помимо кладбища с крематорием, — огромная свалка, над которой в небо то и дело взмывают черные и белые птицы.

За свалкой — кладбище и крематорий. На этот раз там никто не выходит. Автобус быстро мчится мимо.

Закаменский крематорий действует в Новосибирске с 2015 года, он расположен на территории Гусинобродского кладбища, оборудован открытым колумбарием.

Дальше по трассе — жизни почти нет. На обочинах вдоль огороженных колючей проволокой мрачных колоний редкие торговцы продают поздние арбузы и стеклоочиститель.

От конечной до конечной

До конечной едут жители Раздольного. В середине дня большинство из них — студенты: сельскохозяйственный техникум находится прямо на остановке.

Вокруг, несмотря на сухую погоду, грязно, издалека слышно мычание коров. Настоящая деревня. Пазик разворачивается, забирая юных пассажиров в город.

В Раздольном, согласно данным переписи населения, живет около 5 тысяч человек. В селе одно учреждение здравоохранения и четыре — образования. Одно из них — аграрный техникум, аналогов которому в городе нет.

«Я из Тувы, приехал в Новосибирск, потому что здесь учат на кинолога, хочу работать с собаками. Люблю собак. Новосибирск нравится больше Кызыла — город большой, магазинов много. У нас город маленький. Родина — это мой город, место, где родился, где дом, родители. Главное в жизни — это семья, в будущем хочу обязательно создать свою семью», — говорит 16-летний Саша.

Его ровесник Артем живет в Раздольном и растет в семье военных. Он тоже мечтает связать свою жизнь с профессией кинолога.

«Я хочу помогать Родине. Ее нужно защищать, помогать, чем сможешь, вот и все. Самое важное — это жизнь родителей, братьев, сестер, радоваться всему, что есть вокруг», — считает он.

О важности семьи говорят еще две студентки. Молодых людей как будто бы где-то научили «правильным» ответам на сложные вопросы.

«Как раз сегодня тему смысла жизни мы проходили на обществознании», — признается Настя, которая приехала в Новосибирск из Алтайского края. По ее мнению, главное в жизни — получать от этой жизни удовольствие. Сейчас она едет из села в Новосибирск погулять с друзьями.

К нашим разговорам прислушивается более взрослый мужчина. Его зовут Максим, он работает с автомобилями в Новосибирске, а живет в Раздольном. Максим отказывается сниматься, но много рассуждает о жизни.

«Молодежь лучше обо всем этом спросите, они лучше знают. Жизненный опыт — это вещь какая-то такая… Для меня это несуразно звучит. Жизненный опыт — одно, работа мозга в разном возрасте — другое. У молодежи ответы должны быть более развернутыми. Те, кто старше, они смотрят уже через призму своей семьи, работы», — говорит пассажир.

Пора прощаться — маршрут из Раздольного до центральной части города без пробок занимает чуть более получаса. За окном вместо желто-оранжевых полей и колючей проволоки — снова многоэтажная застройка.

«Новосибирск — лучший город из тех, где я был, потому что он развивается. Вокруг Новосибирска много неиспользованной земли. Например, в Алтайском крае уже все разделено. Но мое мнение — это только мое мнение. Никто ничего не решает, ни на что не влияет», — говорит Максим напоследок.