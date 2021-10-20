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Half-Life 2 получила самый крупный патч

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из игры Half-Life: Alyx

Легендарная игра Half-Life 2 получила крупнейший патч от разработчиков, он уже доступен в бета-версии шутера. При этом Valve официально не сообщала о его выходе.

В частности, в игре теперь появилась поддержка новых разрешений и технологии Vulkan. Кроме этого, исправлены ошибки и различные баги. Предположительно, патч вышел в рамках доработки для Steam Deck.

Valve анонсировала портативную консоль Steam Deck в середине июля. Первые поставки ожидаются в конце 2021 года в США, Канаде, странах Евросоюза и Великобритании по ценке от 399 до 649 долларов в зависимости от комплектации.

Steam Deck позволит запускать игры из сервиса Steam. При этом все игры в каталоге платформы будут сопровождаться маркировкой о совместимости с новой консолью.

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Игры #Экшены
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