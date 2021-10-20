Георгиевские ленты на мусорных мешках заинтересовали СК Алтая

Правоохранители Республики Алтай начали проверки после появления в социальных сетях видеозаписей и снимков с мешками строительного мусора, перевязанных георгиевскими лентами.

«На фото и видео, чтобы вы понимали, мешки со строительным мусором, завязанные Георгиевскими лентами. Боже, иногда людям и внешний враг не нужен, они сами себе враги», — написала местный блогер.

Она напомнила, что частью 3 статьи 354.1 УК РФ «предусмотрена уголовная ответственность за распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, а равно осквернение символов воинской славы России, совершенные публично».

Публикация вызвала большой общественный резонанс, к теме подключились и правоохранители. Так, следователи отметили, что проверят видео, на котором запечатлено, как рабочие используют ленты для перевязки строительных мешков с песком во время ремонта здания.

«На фотографиях видно, что георгиевскими лентами завязаны мешки с мусором возле здания центра "Релакс" в городе Горно-Алтайске», — отмечают в свою очередь прокуроры и сообщают, что также начали проверку.