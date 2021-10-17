НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Елизавета II в 95 лет отказалась от употребления алкоголя

Источник:
ТАСС
147 0
Фото: The Royal Navy / OGL 3

Королева Великобритании Елизавета II, отпраздновавшая в 2021 году 95-й день рождения, приняла решение полностью отказаться от алкоголя, пишет британские СМИ.

К отказу от алкоголя монарха подтолкнули рекомендации врачей и желание встретить платиновый юбилей (70 лет) пребывания на троне в наилучшей форме, приводит ТАСС материал The Daily Telegraph. Издание отмечает, что рекомендации не связаны с каким-либо заболеванием.

«Она хочет максимально хорошо себя чувствовать, чтобы получить удовольствие от предстоящих летом торжеств [по случаю юбилея царствования], а недавно доктора сказали ей, что сократить потребление алкоголя было бы в этом хорошим подспорьем. Королева приняла личное решение полностью отказаться от спиртных напитков», — заявил собеседник издания.

По данным британских СМИ, Елизавета II иногда позволяла себя рюмку по вечерам и могла выпить сухой мартини перед обедом. Коктейль для супруги смешивал принц Филип, ушедший из жизни в апреле этого года в возрасте 99 лет.

Известно, что Елизавета II не любит шампанское, а во время государственных приемов, на которых подается этот напиток, лишь делает вид, что его пьет, и в целом равнодушна к вину. Исключениями из правила являются лишь несколько сортов, среди которых рейнвейн и розе.

При этом королева благоволит английскому джину, и считается, что ее любимым алкогольным напитком было сочетание одной части джина с двумя частями дюбонне — французского аперитива, напоминающего вермут.

Еще по теме
Запущен общероссийский счетчик вакцинации от коронавируса
Похудеть на сале с маслом: кому подходит кетодиета
Прививка станет пропуском в томские салоны красоты и общепит
Экс-президента Клинтона госпитализировали с заражением крови
смотреть все
Жизнь #Здоровье #Светская хроника
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
«Сибирь» проиграла «Авангарду» в упорной борьбе
Руководители общины Виссариона отказались от закрытия части их дела
Киноэкипаж «Союза» напоят алтайским березовым соком
Трое детей погибли на пожаре в Кузбассе
Самое популярное
Дина Гарипова выступила на слепых прослушиваниях «Голоса»
Определились номинанты на вылет в «Ледниковом периоде»
Windows 11 сломала популярные принтеры
Путин ответил на вопрос об участии в выборах и преемнике
Обсуждение (0)
Картина дня
Киев пообещал «задавить» Россию в Гаагском суде
Космический корабль с киноэкипажем приземлился в Казахстане
Четверо российских туристов загадочно погибли в Албании
Спрос на ипотеку в России упал почти наполовину
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Самое обсуждаемое
29
Захарова заявила о подвижках в отношениях США и России
26
США потребовали от России убрать из Европы «запрещенные» ракеты
24
Путин ответил на вопрос об участии в выборах и преемнике
24
Путин назвал залог успешного развития России
19
День отца: как меняются российские папы?
Sibnet.Ru