Елизавета II в 95 лет отказалась от употребления алкоголя

Королева Великобритании Елизавета II, отпраздновавшая в 2021 году 95-й день рождения, приняла решение полностью отказаться от алкоголя, пишет британские СМИ.

К отказу от алкоголя монарха подтолкнули рекомендации врачей и желание встретить платиновый юбилей (70 лет) пребывания на троне в наилучшей форме, приводит ТАСС материал The Daily Telegraph. Издание отмечает, что рекомендации не связаны с каким-либо заболеванием.

«Она хочет максимально хорошо себя чувствовать, чтобы получить удовольствие от предстоящих летом торжеств [по случаю юбилея царствования], а недавно доктора сказали ей, что сократить потребление алкоголя было бы в этом хорошим подспорьем. Королева приняла личное решение полностью отказаться от спиртных напитков», — заявил собеседник издания.

По данным британских СМИ, Елизавета II иногда позволяла себя рюмку по вечерам и могла выпить сухой мартини перед обедом. Коктейль для супруги смешивал принц Филип, ушедший из жизни в апреле этого года в возрасте 99 лет.

Известно, что Елизавета II не любит шампанское, а во время государственных приемов, на которых подается этот напиток, лишь делает вид, что его пьет, и в целом равнодушна к вину. Исключениями из правила являются лишь несколько сортов, среди которых рейнвейн и розе.

При этом королева благоволит английскому джину, и считается, что ее любимым алкогольным напитком было сочетание одной части джина с двумя частями дюбонне — французского аперитива, напоминающего вермут.