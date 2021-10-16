Киноэкипаж «Союза» напоят алтайским березовым соком

Военные собрали березовый сок в Алтайском крае, чтобы преподнести его киноэкипажу «Союза» в составе космонавта Олега Новицкого, актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко после приземления, сообщает пресс-служба ЦВО.

«Космонавт Олег Новицкий, входящий в экипаж спускаемого аппарата космического корабля "Союз МС-18" попросил военнослужащих поисково-спасательной группы Центрального военного округа привезти к месту посадки в Казахстане березовый сок. Военнослужащие набрали несколько литров сока в Алтайском крае, оперативно доставили банку сначала до Екатеринбурга, а затем самолетом Ан-12 в Казахстан», — говорится в сообщении.

Военные спасатели готовят подарки каждому прибывающему на Землю экипажу, самым популярным из них являются яблоки, кроме того космонавтов встречали черешней, оренбургской дыней, арбузом и цветущим багульником.

Киноэкипаж с актрисой Юлией Пересильд и режиссером Климом Шипенко отправился в космос для съемок первого художественного фильма в космосе о женщине-враче, которая летит на орбиту, чтобы спасти космонавта. В съемках фильма принимают участие и российские космонавты — Антон Шкаплеров, Олег Новицкий и Петр Дубров.

Актриса и режиссер вернутся на Землю с космонавтом Новицким 17 октября на спускаемом аппарате корабля «Союз МС-18» в 07.36 по Москве. Приземление покажут в прямом эфире на Первом канале.