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Киноэкипаж «Союза» напоят алтайским березовым соком

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Роскосмос

Военные собрали березовый сок в Алтайском крае, чтобы преподнести его киноэкипажу «Союза» в составе космонавта Олега Новицкого, актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко после приземления, сообщает пресс-служба ЦВО.

«Космонавт Олег Новицкий, входящий в экипаж спускаемого аппарата космического корабля "Союз МС-18" попросил военнослужащих поисково-спасательной группы Центрального военного округа привезти к месту посадки в Казахстане березовый сок. Военнослужащие набрали несколько литров сока в Алтайском крае, оперативно доставили банку сначала до Екатеринбурга, а затем самолетом Ан-12 в Казахстан», — говорится в сообщении.

Военные спасатели готовят подарки каждому прибывающему на Землю экипажу, самым популярным из них являются яблоки, кроме того космонавтов встречали черешней, оренбургской дыней, арбузом и цветущим багульником.

Киноэкипаж с актрисой Юлией Пересильд и режиссером Климом Шипенко отправился в космос для съемок первого художественного фильма в космосе о женщине-враче, которая летит на орбиту, чтобы спасти космонавта. В съемках фильма принимают участие и российские космонавты — Антон Шкаплеров, Олег Новицкий и Петр Дубров.

Актриса и режиссер вернутся на Землю с космонавтом Новицким 17 октября на спускаемом аппарате корабля «Союз МС-18» в 07.36 по Москве. Приземление покажут в прямом эфире на Первом канале.

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Технологии #Космос #Кинематограф #Армия
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Топ комментариев

korvinsS

Это психически больной человек ему толку что-то объяснять нету.

RS1981

О парень, тебе явно нельзя разрешение на оружие выдавать....., сочувствую твоим родным.....

RS1981

Ты понимаешь, что ты сейчас предлагаешь развязать 3ю мировую войну?

slavaynin

это он так решает проблему нехватки газа вна украине,там у всё ВСУ после его слов стало газ вырабатывать)))
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