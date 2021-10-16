Трое детей погибли на пожаре в Кузбассе

Спасатели нашли при тушении пожара в одном из частных домов в поселке Веселый Кемеровской области трех погибших детей, сообщает пресс-служба регионального главка СК.

Пожарных вызвали местные жители, которые заметили возгорание. К приезду спасателей они вывели из горящего дома 54-летнего хозяина, которого госпитализировали, отмечается в сообщении.

Общая площадь возгорания составила почти 90 квадратных метров, при разборе сгоревших конструкций сотрудники МЧС обнаружили в жилище тела троих детей в возрасте от двух до четырех лет.

Предварительно установлено, что в доме проживала многодетная семья, которая на профилактическом учете не состояла. На месте ЧП работают сотрудники МЧС, следственная группа, проводятся необходимые следственные действия.

По факту гибели детей возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).