Житель Кузбасса на «Новых танцах» напомнит зрителям о Сергее Бодрове

Танцовщик из города Мыски Кемеровской области Александр Антоненков выступит в проекте «Новые танцы». В 10-м выпуске он покажет индивидуальный стиль, погрузив зрителей в атмосферу фильмов Балабанова и Бодрова, сообщила в пятницу пресс-служба канала ТНТ.

«Всем любителям атмосферы фильмов Балабанова и Бодрова посвящается! Я большой фанат их творчества, и в номере это не заметить нельзя», — цитирует Антоненкова пресс-служба телеканала.

В профайле танцовщик расскажет, что в его путь не верил никто из родных, кроме бабушки. Родители очень критично относились к увлечению и отправляли на Шахту. Появление на ТВ для Антоненкова — способ доказать родителям, что с танцами у него все серьезно.

По правилам проекта, участники соревнуются в формате баттла в категориях команды, дуэты, сольники и дети. 10-й выпуск шоу «Новые танцы» с участием Александра Антоненкова покажут 16 октября в 21.00 на канале ТНТ.