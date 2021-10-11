Евросоюз продлил санкции за отравление Навального

Евросоюз продлил до 16 октября 2022 года санкции в отношении 15 российских граждан и двух государственных структур за отравление оппозиционера Алексея Навального, соответствующий документ опубликован на сайте Совета ЕС.

В «черном списке» Евросоюза начальник Главного управления Генштаба ВС России Игорь Костюков, его заместитель Владимир Алексеев, директор ФСБ Александр Бортников, заместители министра обороны Павел Попов и Алексей Криворучко.

Также под действие ограничительных мер попали первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, начальник управления президента по внутренней политике Андрей Ярин, врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло, Анатолий Чепига и Александр Мишкин.

Помимо них в санкционный список попали две организации — российский Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии, а также сирийский Научно-исследовательский центр.

Включенным в черный список физлицам запрещается въезжать на территорию Евросоюза, все их банковские активы на территории ЕС замораживаются. Юридическим лицам запрещен доступ к финансированию со стороны Евросоюза.

Впервые санкции были введены в 2018 году после отравления Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери. ЕС считает, что их отравили веществом «Новичок». Список расширили после истории с Навальным. Россия неоднократно отрицала свою причастность к инцидентам.