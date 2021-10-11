Экс-глава Тувы показал точную стрельбу из пистолета

Экс-глава Тувы и депутат Госдумы Шолбан Кара-оол показал в соцсетях точную стрельбу в тире по воздушным шарикам, он ни разу не промахнулся.
«Я всегда буду гордиться тем, что на заре своей трудовой деятельности был инструктором по боевой подготовке тувинского СОБР. И я — часть этого братства», — написал под видео Кара-оол.
На кадрах видно, как Кара-оол стреляет по шести шарикам и ни разу не промахивается.
Кара-оол, руководивший Республикой Тыва 14 лет, занял должность заместителя гендиректора «РусГидро» по связям с госорганами и общественностью. В сентябре он был избран депутатом Госдумы.
west_nikБухнули ребята в бане и им показалось что Америка впишется за них. И по буху достали шашки и поскакали...
Kolksasвесь мозг пади вынесла водиле свой тарабарщиной
ОчаковЧтоб она загнулась поскорее, эта ваша америка.
PlaguerДа-да, за них снова кто-то всё сделает.Не "мы победим" и не "мы построим" а "нам помогут" и "нам должны".