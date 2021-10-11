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Экс-глава Тувы показал точную стрельбу из пистолета

Источник:
Sibnet.ru
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Экс-глава Тувы и депутат Госдумы Шолбан Кара-оол показал в соцсетях точную стрельбу в тире по воздушным шарикам, он ни разу не промахнулся.

«Я всегда буду гордиться тем, что на заре своей трудовой деятельности был инструктором по боевой подготовке тувинского СОБР. И я — часть этого братства», — написал под видео Кара-оол.

На кадрах видно, как Кара-оол стреляет по шести шарикам и ни разу не промахивается.

Кара-оол, руководивший Республикой Тыва 14 лет, занял должность заместителя гендиректора «РусГидро» по связям с госорганами и общественностью. В сентябре он был избран депутатом Госдумы.

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Республика Тува #Местная власть
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Топ комментариев

west_nik

Бухнули ребята в бане и им показалось что Америка впишется за них. И по буху достали шашки и поскакали...

Kolksas

весь мозг пади вынесла водиле свой тарабарщиной

Очаков

Чтоб она загнулась поскорее, эта ваша америка.

Plaguer

Да-да, за них снова кто-то всё сделает.Не "мы победим" и не "мы построим" а "нам помогут" и "нам должны".
Sibnet.Ru