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Психолог подсказал надежный способ отказа от курения

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Бросить курить зачастую тяжело из-за психологической зависимости, рассказал психолог Дмитрий Синарев.

Чтобы навсегда расстаться с вредной привычкой, можно воспользоваться приемом, который называется «возмещение вторичной выгоды», отметил специалист. Дело в том, что в сохранении привычки играют роль положительные моменты, возникающие в результате «неправильного» поведения.

Например, для офисного сотрудника перекур может быть возможностью отдохнуть и отвлечься от работы. В таком случае следует отказаться от вредной привычки, но сохранить регулярные моменты отдыха, которые давало потребление табака, пишет «Прайм».

Кроме этого, очень важная мотивация, подчеркнул Синарев. Человек должен честно ответить себе, хочет ли он на самом деле бросить курить. Если ответ положительный, шансы на положительный результат будут высоки.

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