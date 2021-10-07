Коллега Малышевой оправдал стринги

Трусы модели стринги не несут угрозы для здоровья, это всего лишь распространенный миф, сообщил соведущий Елены Малышевой Андрей Продеус в программе «Жить здорово!».

По словам врача, гинекологи считали, что стринги из-за короткой перемычки — проводник кишечной палочки, что вызывает инфекционный процесс.

«Взяли группу в тысячу женщин, из которых часть носила в течение длительного времени стринги, а часть — другие типы трусов, и потом посмотрели, было ли действительно увеличение количества инфекций — вагинозов, уретритов, циститов и различных заболеваний воспалительного характера. Оказалось, что ничего подобного нет», — сказал Продеус.

Другой эксперимент показал, что количество бактерий на хлопковых и синтетических трусах одинаково.

Малышева и ее коллеги напомнили, что трусы надо менять раз в сутки, а раз в полгода — обновлять все нижнее белье. На ночь его надо снимать для «эмоциональной близости с партнером».