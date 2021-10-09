Шанс на победу над коронавирусом увидели в летучих мышах

Летучие мыши могут стать ключом к победе над коронавирусом, поскольку они обладают исключительным иммунитетом, который защищает их от смертельных вирусов, уверены ученые из Университета Монаша в Австралии.

«Хотя летучие мыши заражают друг друга SARS-CoV-2, вирусом, вызывающим COVID, у них не проявляется никаких симптомов (...). Эта особенность сопротивление можно использовать для тонкой настройки тех же иммунных реакций у людей. Это включает усиление белков, борющихся с вирусами, известных как реакции интерферона I и III типов», — приводит издание StudyFinds исследования слова профессора Марселя Нольда.

По его словам, после развития тяжелой болезни вещества, называемые инфламмасомами, могут быть заблокированы, имитируя то, что происходит у летучих мышей. Это «может свести к минимуму чрезмерное воспаление, иммунное истощение и цитокиновые бури, которые наблюдаются у людей», пояснил профессор.

Некоторые ученые считают, что COVID на самом деле произошел от летучих мышей, передавшись людям через другое, еще не идентифицированное животное. Считается, что ряд других заболеваний, в том числе SARS, MERS и Эбола, передались людям таким же образом.

«Знание геномов летучих мышей поможет объяснить, как животные переносят коронавирусные инфекции, что в будущем может помочь в борьбе с пандемиями», — заключил Нольд.