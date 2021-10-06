Ранние сугробы удивили жителей Алтая

Снег выпал в ряде районов Алтайского края, местами образовались внушительные сугробы. Жители делятся снимками заснеженных пейзажей.
«Зима близко! Село Староалейское, Мамонтовский район. Село Крестьянка. Сейчас идёт снег. Змеиногорск тоже в сугробах!» – сообщается в паблике Barnaul 22 «ВКонтакте».
О снегопадах в ряде районов края сообщает большинство региональных сообществ. Также отмечается, что метели осложнили ситуацию на дорогах.
«Мамонтово – Романово снег валит, на трассе видимость плохая! Будьте аккуратней!» – сообщает группа «В курсе 22».
Uynachalnica«Действительно, цифры (текущие показатели смертности) очень плохие, это вызывает обеспокоенность. А главная...
лачиновОна давно уже отрицательная. А тратить рады бы, но доходы не соответствуют ценам и на серьезные покупки...
ivanbakБудем получать как депутаты по 400, понесем деньги на вклады, но с сегодняшними дцать рублями несем их...
jeryakobгенератор новостей о путине. первое слово путин , а потом произвольная фраза.