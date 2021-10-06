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Ранние сугробы удивили жителей Алтая

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © https://vk.com/barneos22

Снег выпал в ряде районов Алтайского края, местами образовались внушительные сугробы. Жители делятся снимками заснеженных пейзажей.

«Зима близко! Село Староалейское, Мамонтовский район. Село Крестьянка. Сейчас идёт снег. Змеиногорск тоже в сугробах!» – сообщается в паблике Barnaul 22 «ВКонтакте».


О снегопадах в ряде районов края сообщает большинство региональных сообществ. Также отмечается, что метели осложнили ситуацию на дорогах.

«Мамонтово – Романово снег валит, на трассе видимость плохая! Будьте аккуратней!» – сообщает группа «В курсе 22».

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Жизнь #Гео
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