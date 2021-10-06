Ранние сугробы удивили жителей Алтая

Снег выпал в ряде районов Алтайского края, местами образовались внушительные сугробы. Жители делятся снимками заснеженных пейзажей.

«Зима близко! Село Староалейское, Мамонтовский район. Село Крестьянка. Сейчас идёт снег. Змеиногорск тоже в сугробах!» – сообщается в паблике Barnaul 22 «ВКонтакте».

О снегопадах в ряде районов края сообщает большинство региональных сообществ. Также отмечается, что метели осложнили ситуацию на дорогах.

«Мамонтово – Романово снег валит, на трассе видимость плохая! Будьте аккуратней!» – сообщает группа «В курсе 22».