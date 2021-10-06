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Банкир предложил через стыд отсечь часть получающих соцвыплаты

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Порядок получения социальных выплат на детей стоит сделать заявительным, это сразу же отсечет до 25% состоятельных семей и сэкономит бюджетные средства, такое мнение высказал глава банка «Открытие» Михаил Задорнов.

Не все должны получать детские пособия, считает банкир. «Почему очень состоятельные люди и в прошлом, и в этом году получают на двух-трех детей то же самое детское пособие, которое получают люди в регионах, для которых это вопрос жизни или смерти их семей? Я этого просто не могу понять», — цитирует Задорнова «Интерфакс».

По его мнению, реально нуждающийся человек должен написать заявление, чтобы его дети «получили 10 тысяч рублей».

«Я знаю, что многие наши коллеги не будут писать заявление, они постыдятся, мы сразу отсечем 20-25% и сосредоточим эти пособия на тех, кто действительно в них нуждается», — предложил Задорнов.

В 2020 году семьи с детьми до трех лет три месяца получали выплату в 5 тысяч рублей, семьям с детьми до 16 лет единовременно дали 10 тысяч рублей, а затем семьям с детьми до восьми лет — 5 тысяч рублей. В этом году всем школьникам выплатили по 10 тысяч рублей.

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