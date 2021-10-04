Украине пообещали «газовую инквизицию»

Снижения транзита российского газа и роста котировок на энергоресурс в Европе продемонстрируют, насколько успешными были реформы в энергетической сфере Украины, считает украинский экономист Алексей Кущ.

«Очищение кризисом. Точнее морозом. В средние века инквизиция очищала огнем. Сейчас "газовая инквизиция" будет очищать экономику и население морозом и тарифами», — приводит РИА Новости слова экономиста.

По его мнению, выяснить, каковы реальные объемы внутренней добычи газа на Украине и насколько сильно страна столкнется с дефицитом голубого топлива, нельзя, пока не прекратится схема с виртуальным реверсом.

Киев с 2015 года не закупает российский газ напрямую, а фактически перекупает его у Европы. С начала сентября 2020-го Украина полностью перешла на покупку газа из России по виртуальному реверсу, и около половины транзитных объемов теперь сразу остается на территории Украины.