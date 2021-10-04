НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Украине пообещали «газовую инквизицию»

Источник:
РИА Новости
659 10
Фото: baracoder / Attribution-ShareAlike License

Снижения транзита российского газа и роста котировок на энергоресурс в Европе продемонстрируют, насколько успешными были реформы в энергетической сфере Украины, считает украинский экономист Алексей Кущ.

«Очищение кризисом. Точнее морозом. В средние века инквизиция очищала огнем. Сейчас "газовая инквизиция" будет очищать экономику и население морозом и тарифами», — приводит РИА Новости слова экономиста.

По его мнению, выяснить, каковы реальные объемы внутренней добычи газа на Украине и насколько сильно страна столкнется с дефицитом голубого топлива, нельзя, пока не прекратится схема с виртуальным реверсом.

Киев с 2015 года не закупает российский газ напрямую, а фактически перекупает его у Европы. С начала сентября 2020-го Украина полностью перешла на покупку газа из России по виртуальному реверсу, и около половины транзитных объемов теперь сразу остается на территории Украины.

Еще по теме
Человечеству предсказали энергетический кризис этой зимой
Бизнес предупредил об исчерпании запасов золота в России
Европу призвали объявить России «газовую войну»
«Газпром» стал поставлять газ в Европу в обход Украины
смотреть все
Экономика #Недра и ТЭК
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Осужденные в Новосибирске выпустили кавер-клип на песню «Любэ»
Граффити ко Дню учителя появилось в Красноярске
Новая смотровая площадка появилась в нацпарке «Красноярские Столбы»
Суд признал законным повышение тарифа на мусор в Новосибирской области
Самое популярное
Европу призвали объявить России «газовую войну»
Названа лучшая игра всех времен и народов
Эксперт разъяснил, кому проходить техосмотр с 1 октября
Самый пожилой участник победил в «Голосе 60+»
Обсуждение (10)
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Топ комментариев

Uynachalnica

Орден Дружбы - это не о заслугах на губернаторском поприще, а о лояльности! Как может быть "дружба" связана...

fenimor

раньше награждали за заслуги и героизм перед родиной, а при нынешней власти за развал и унижение родины

west_nik

"Рыцарь Смуты", "Герой ЕС", "Орден Сутулова III степени".Лауреат Всемирной переписи населения.

Иркут 69

Ты ищешь логику там, где её нет изначально. Мало у нас таких "орденоносцев"...?
Sibnet.Ru