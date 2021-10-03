Муцениеце в «Ледниковом периоде» отчитали за небрежность

Агата Муцениеце выступает на «Ледниковом периоде» с победителем прошлого сезона, фигуристом Александром Энбертом. Но пара удостоилась низких оценок из-за неаккуратности актрисы.

Муцениеце и Энберт сделали номер в стиле американского ретро. Большая часть членов жюри спокойно похвалила пару, но тонко отметила, что Муцениеце не хватает накатанности. А тренер Татьяна Тарасова, поставившая выступавшим самые низкие оценки, откровенно осталась недовольная актрисой.

«Я, знаешь, что тебе хочу сказать, дорогая Агата? Никто не будет учить до такой степени. Шнурки надо как-то завязывать. Не должны они болтаться на 30 сантиметров от ботинок. Я вот все твое катание смотрела на твои развевающиеся шнурки. И, думаю, интересно, или сейчас они совсем развяжутся, или упадут оба», — сказала Тарасова.

Тренер также раскритиковала артистизм Муцениеце. Она решила, что девушка просто еще не научилась кататься на коньках, поэтому об артистизме думать некогда. Тарасова напомнила, что у участницы очень сильный партнер, поэтому ей стоит довериться и больше думать о своих действиях.

По итогам первого выпуска «Ледникового периода» пара Муцениеце и Энберта набрали 11.50 балла и оказалась на предпоследнем месте среди всех участников. Хуже них выступила только пара Ксении Бородиной и Дмитрия Соловьева.