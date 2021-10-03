Муцениеце в «Ледниковом периоде» отчитали за небрежность

Агата Муцениеце выступает на «Ледниковом периоде» с победителем прошлого сезона, фигуристом Александром Энбертом. Но пара удостоилась низких оценок из-за неаккуратности актрисы.
Муцениеце и Энберт сделали номер в стиле американского ретро. Большая часть членов жюри спокойно похвалила пару, но тонко отметила, что Муцениеце не хватает накатанности. А тренер Татьяна Тарасова, поставившая выступавшим самые низкие оценки, откровенно осталась недовольная актрисой.
«Я, знаешь, что тебе хочу сказать, дорогая Агата? Никто не будет учить до такой степени. Шнурки надо как-то завязывать. Не должны они болтаться на 30 сантиметров от ботинок. Я вот все твое катание смотрела на твои развевающиеся шнурки. И, думаю, интересно, или сейчас они совсем развяжутся, или упадут оба», — сказала Тарасова.
Тренер также раскритиковала артистизм Муцениеце. Она решила, что девушка просто еще не научилась кататься на коньках, поэтому об артистизме думать некогда. Тарасова напомнила, что у участницы очень сильный партнер, поэтому ей стоит довериться и больше думать о своих действиях.
По итогам первого выпуска «Ледникового периода» пара Муцениеце и Энберта набрали 11.50 балла и оказалась на предпоследнем месте среди всех участников. Хуже них выступила только пара Ксении Бородиной и Дмитрия Соловьева.
UynachalnicaСкорее уберут советское, а остальное на откуп бизнецменам! Иначе зачем менять, то что уже есть хорошее?...
GunjaИ правильно! Сколько уже можно экономить на самых обездоленных?!
mogaleksejТаки пускай Европа добывает свой газ ... или ищет конкурентов российскому газу. Вас почему то не возмущает...
slavayninЕвросоюз должен занять жёсткую позицию и вмерзнуть)