Краймбрери выпустила песню для сериала «Проект "Анна Николаевна" 2»

Песня «В разных мирах» певицы Мари Краймбрери из второго сезона сериала «Проект "Анна Николаевна"» вышла на музыкальных площадках в четверг.

Второй сезон «Проекта "Анна Николаевна"» вышел на КиноПоиске в середине сентября, для просмотра доступно четыре серии, всего в сериале восемь эпизодов, которые станут доступны до конца октября.

Песня «В разных мирах» Краймбрери стала саундтреком ко второму сезону сериала. «Обычно я пишу саундтреки к своей жизни, а этот — к сериалу», — прокомментировала Краймбрери выход песни.

Сериал «Проект "Анна Николаевна"» рассказывает о полицейском-андроиде Анне Королькевич, которая обладает уникальными способностями и сверхчеловеческой силой. Во втором сезоне, после уничтожения андроида, в отдел полиции попадает настоящая Анна Королькевич, по образу которой создавали робота.