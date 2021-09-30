Франция пересмотрит отношения с Британией после «удара в спину»

Франция пересмотрит отношения с Великобританией, которая нарушила свои обязательства, в том числе по торговле, заявил глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан.

Конфликт разгорелся из-за того, что Великобритания, США и Австралия заключили партнерство в области обороны AUKUS. В результате Австралия вышла из соглашения с Францией стоимостью в 60 миллиардов долларов. Соглашение предусматривало строительство французскими корабелами 12 подводных лодок для австралийского флота.

Глава МИД Франции назвал решение о разрыве контракта на подлодки ударом в спину. «На данном этапе я могу сказать, что кризис, который мы сейчас переживаем, серьезный. Он не закончился только потому, что диалог возобновился. Он будет продолжаться, и чтобы из него выйти, нужны будут серьезные действия, а не слова», — приводит РИА Новости слова Ле Дриана.

После объявления о партнерстве AUKUS президент Франции Эммануэль Макрон провел разговоры с главами Великобритании и США. Британский лидер Борис Джонсон предложил «восстановить сотрудничество» между Парижем и Лондоном, на что Макрон ответил, что ожидает предложений по этому поводу.