Путин потребовал объяснить срыв сроков в космической отрасли

Правительство должно было утвердить комплекс мер по достижению Россией долгосрочных целей в космической сфере к концу августа, но сделано это не было, заявил президент Владимир Путин, потребовав объяснить задержку.

Поручение подготовить указанный комплекс мер Путин в апреле. «Ряд решений уже принят. Например, утверждена программа развития российской навигационной системы ГЛОНАСС на период до 2030 года», — приводит РБК слова президента. Но «весь комплекс мер с соответствующим финансированием» так и не утвержден, подчеркнул на совещании, по священном развитию космической отрасли.

Это, по мнению Путина, «подвергает риску наши планы по развитию отрасли в целом». «Прошу сегодня рассказать о причинах такой задержки и о том, когда эта работа все-таки будет завершена», — обратился глава государства к чиновникам.

По словам президента, Россия занимает лидирующие позиции на рынке космических запусков, но «международная конкуренция в этом сегменте растет». «Чтобы преуспеть в этой конкурентной борьбе, нужно сохранять высокий уровень надежности отечественной техники», — подчеркнул Путин.