Путин и Эрдоган проговорили три часа за закрытыми дверями

Президенты России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи в течение трех часов за закрытыми дверями обсуждали актуальные вопросы двусторонних отношений. Публичных заявлений Путин и Эрдоган по итогам сочинских переговоров не сделали.

Лидеры обсудили экономику и международные отношения. Путин отметил успешное взаимодействие двух стран по ситуации в Сирии и Ливии. Он отдельно остановился и на работе центра по контролю за прекращением огня в Карабахе. По оценке российского президента, это сотрудничество является «серьезной гарантией стабильности» в регионе.

Также на повестке дня была энергетическая тематика. Путин поблагодарил Эрдогана за его позицию по строительству «Турецкого потока», благодаря которому Анкара чувствует себя уверенно во время сложностей на европейском газовом рынке.

Президент Турции в свою очередь затронул тему совместного проекта — сооружения первой в стране АЭС «Какою», первый энергоблок которой может быть открыт уже в следующем году.

Эта очная встреча двух лидеров стала первой за последние полтора года. Предыдущий раз они виделись в марте 2020 года в Кремле, когда Эрдоган также посетил РФ с рабочим визитом.

Президент России прилетел туда после двухнедельной самоизоляции, связанной с выявленными в его окружении случаями ковида. Прощаясь с Эрдоганом, Путин предложил ему ревакцинироваться «Спутником V». «Я уже это сделал, третью дозу», — приводит ТАСС слова президента Турции. «Тогда в следующий раз», — с улыбкой сказал Путин.