Старейший ирбис Алтая вернулся из Монголии

Снежный барс Хоргай стал единственным ирбисом, которого зафиксировали фотоловушки на хребте Чихачева в Республике Алтай с июня. Он вернулся из Монголии в южную часть хребта в начале лета, сообщает WWF России.

Хоргай – это старейший из известных снежных барсов региона. Ученые наблюдают за ним с 2011 года, обычно самцы этого вида живут около 12 лет. Летом Хоргай постепенно передвигался по гривам хребта на север и в начале сентября был зафиксирован в средней части хребта Чихачёва рядом с границей Республики Тыва.

С учетом точек фиксации Хоргая в прошлом году исследователи делают вывод: индивидуальный участок самца – не менее 750 квадратных километров. Скорее всего, ирбис вынужден перемещаться на такие огромные расстояния в поисках пищи, что доказывает плачевную ситуацию с численностью диких копытных на хребте Чихачева.

Это выяснили добровольцы во время сентябрьской экспедиции, во время которой они проверяли автоматические фотокамеры и устанавливали новые. Участие в экспедиции приняли 19 добровольцев из Республики Алтай, Алтайского края, Новосибирска, Екатеринбурга, Ижевска, Санкт-Петербурга, Москвы.

Кроме Хоргая камеры впервые в истории наблюдений засняли на хребте бурого медведя, кроме того, в объектив камер стал чаще попадать манул. Если в предыдущие годы вид регистрировался три-четыре раза за лето, в этом году проходов манула значительно больше.