Фильм «Честный вор» впервые покажут на ТВ

Всероссийская телепремьера фильма «Честный вор» состоится 3 октября на канале Рен ТВ, в кинотеатрах картина вышла чуть меньше года назад.

Честный вор» — это история о гениальном грабителе Томе Картере, в роли которого играет брутальный Лиам Нисон.

По сюжету главный герой решает выйти из преступного бизнеса ради своей любимой. Он решает сдаться полиции и вернуть незаконно присвоенные деньги. Однако стать честным оказалось не так уж и просто, к тому же планы рушатся из-за продажных агентов ФБР Нивенса и Холла, у которых назревает своя игра. Под предлогом сделки они оставляют украденные «улики» себе и пытаются устранить Тома, как свидетеля.

Их план рушится, когда внезапно появляется старший агент Бейкер. Чтобы повесить убийство на Тома, Нивенс убивает своего коллегу выстрелом. Теперь на главного героя объявлена охота, как на убийцу агента ФБР. Главному герою необходимо приложить все усилия, чтобы доказать свою непричастность спасти свое честное имя.

В фильме «Честный вор» режиссера Марка Уильямса главные роли исполнили Лиам Нисон, Кейт Уолш, Джай Кортни, Джеффри Донован, Джеффри Райт. Премьера боевика состоится 3 октября на канале Рен ТВ.