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Водонаева решила выйти из теневого бана с помощью обнаженной груди

Источник:
Sibnet.ru
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Ведущая Алена Водонаева опубликовала в Instagram серию эротических фотографий, решив, что так она избавится от теневого бана социальной сети.

«Из теневого бана после выборов даже при помощи моего котика не выползти. Ну ок, выбираю план Б», — написала Водонаева.

Телеведущая опубликовала три поста в ленте Instagram, где она катается на белом коне по кличке Титан. Водонавева позирует на животном в белом брючном костюме и топлес.

Теневой бан — ограничение, накладываемое социальной сетью на аккаунт пользователя без предупреждения и информирования. Так, посты, находящиеся в теневом бане, не показываются в разделе «Рекомендации» и в ленте подписчиков. Вычислить теневой бан можно по упавшему количеству охватов (сокращается число лайков и просмотров сториз).

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