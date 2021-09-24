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Работающих пенсионеров оставили без индексации

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Правительство выдало отрицательное заключение на законопроект, который летом внесли депутаты ЛДПР. Документ предлагал возобновить индексацию страховой пенсии работающим пенсионерам с 1 января 2022 года.

Согласно заключению, индексация пенсий потребует выделения дополнительных средств из федерального бюджета, однако авторы инициативы не указали, из каких источников и в каком порядке эти расходы будут покрываться.

Закон об отмене индексации пенсий работающим пенсионерам действует в России с 2016 года. В январе 2021 года президент Владимир Путин поручил проработать вопрос индексации, который неоднократно поднимался депутатами.

В соответствии с принятыми летом прошлого года поправками к Конституции, индексация пенсий должна проводиться не реже одного раза в год в порядке, установленном федеральным законом. Однако в законе не уточняется, касается ли это работающих пенсионеров.

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