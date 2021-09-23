Таинственный инвестор скупил весь аукцион российского госдолга

Беспрецедентным результатом завершился очередной аукцион российских государственных облигаций — весь предложенный Минфином объем ушел в руки единственного покупателя, следует из данных Сбербанк CIB.

Минфин выставил на размещение четырехлетние ОФЗ-25085 с лимитом 15 миллиардов рублей. После сбора заявок ведомство удовлетворила единственную — на сумму, совпадавшую с объемом размещения.

Доходность покупателя составит 7,14% годовых, что оказалось ниже обычного. «По всей видимости, один из крупнейших участников рынка считает, что текущий цикл повышения процентных ставок в России подходит к концу», — говорится в отчете Сбербанка CIB.

Эксперты отмечают, что пережив обвал в январе-марте, рынок российского госдолга оживился летом — инвесторы вернулись к покупкам и за три месяца вложили в государственные облигации 5 миллиардов долларов.