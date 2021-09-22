Байден выделит рекордные деньги для борьбы с потеплением

США удвоят финансирование развивающихся стран для помощи в борьбе с изменением климата, на эти цели американские власти выделят 100 миллиардов долларов, заявил глава Белого дома Джо Байден.

Президент США также призвал остальные страны «положить самые высокие амбиции за стол переговоров», когда мировые лидеры соберутся через шесть недель на климатический саммит в Шотландии.

Байден уже подписал несколько указов о борьбе с изменениями климата, которые противоречат политике, проводимой предыдущим президентом Дональдом Трампом. В частности, он вернул США в состав участников Парижского соглашения об изменении климата 2015 года.

Кроме этого, предполагается, что в США перестанут выдавать лицензии на бурение новых нефтяных и газовых скважин на федеральной земле. Согласно решению Байдена, к 2030 году должны удвоиться объемы энергии, производимой на оффшорных ветряных электростанциях.