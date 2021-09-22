Вышел трейлер интерактивного фильма Netflix «Сбежать от гробовщика»

Новый фильм Netflix «Сбежать от гробовщика» отличается тем, что зрители смогут влиять на развитие сюжета, выбирая тот или ной вариант развития сюжета. Трейлер ленты появился в Сети.

Сюжет фильма «Сбежать от гробовщика» посвящен приключениям рестлеров из команды New Day — Ксавье Вудса, Биг И и Кофи Кингстон. Они окажутся в особняке Гробовщика, превратившегося в дом с привидениями. Героям предстоит противостоять самым глубоким и темным своим страхам.

«Сбежать от гробовщика» — не первым интерактивным кинопроектом Netflix. Наиболее запоминающимся экспериментом в этой области стал спецэпизод сериала «Черное зеркало» под названием «Бандерснэтч».

Мистический фильм длится всего 31 минуту. Он выйдет на Netflix 5 октября.