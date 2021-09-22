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Вышел трейлер интерактивного фильма Netflix «Сбежать от гробовщика»

Источник:
Sibnet.ru
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Новый фильм Netflix «Сбежать от гробовщика» отличается тем, что зрители смогут влиять на развитие сюжета, выбирая тот или ной вариант развития сюжета. Трейлер ленты появился в Сети.

Сюжет фильма «Сбежать от гробовщика» посвящен приключениям рестлеров из команды New Day — Ксавье Вудса, Биг И и Кофи Кингстон. Они окажутся в особняке Гробовщика, превратившегося в дом с привидениями. Героям предстоит противостоять самым глубоким и темным своим страхам.

 «Сбежать от гробовщика» — не первым интерактивным кинопроектом Netflix. Наиболее запоминающимся экспериментом в этой области стал спецэпизод сериала «Черное зеркало» под названием «Бандерснэтч».

Мистический фильм длится всего 31 минуту. Он выйдет на Netflix 5 октября.

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