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Пятеро новосибирцев ответят за стрельбу в дачном обществе

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Пьяная компания новосибирцев устроила стрельбу в садоводческом товариществе, перед судом предстанут пять человек, сообщило в среду СУ СКР по Новосибирской области.

По данным следствия, летом прошлого года СНТ «Изумруд» Новосибирского района ночью произошел конфликт двух компаний. 21-летний молодой человек выстрелил оппоненту в грудь, от ранений тот умер в больнице.

«Затем обвиняемые …. произвели несколько хаотичных беспорядочных выстрелов в воздух, после чего из хулиганских побуждений причинили телесные повреждения ранее незнакомым им гражданам», – говорится в сообщении.

Через некоторое 41-летний участник инцидента применил физическое насилие в отношении сотрудника полиции. Вину в преступлениях обвиняемые не признали. В ближайшее время уголовное дело направят в суд.

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